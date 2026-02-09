Novena a Nostra Signora di Lourdes | ottavo giorno per chiedere una grazia

Questa mattina, durante l’ottavo giorno della Novena a Lourdes, i fedeli si sono riuniti in preghiera. Molti hanno espresso il desiderio di ottenere una grazia e si sono affidati alla protezione di Maria, stringendo tra le mani le suppliche. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio e speranza, mentre si avvicina il termine di questo cammino di fede.

Ottavo giorno della Novena a Lourdes, siamo quasi giunti al termine del nostro cammino. Chiedi con fiducia la grazia che desideri e affidati alla potente intercessione di Maria. L’11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l’unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a Nostra Signora di Lourdes: ottavo giorno per chiedere una grazia Approfondimenti su Novena Lourdes Novena a Nostra Signora di Lourdes: primo giorno per chiedere una grazia Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Novena a Nostra Signora di Lourdes: secondo giorno per chiedere una grazia Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Novena alla Madonna di Lourdes - secondo giorno Ultime notizie su Novena Lourdes Argomenti discussi: Novena a Nostra Signora di Lourdes: terzo giorno per chiedere una grazia; Novena a Nostra Signora di Lourdes | terzo giorno per chiedere una grazia; Novena a Nostra Signora di Lourdes | secondo giorno per chiedere una grazia; Preghiera del mattino del 7 Febbraio 2026: Guidami all’amore. Thiesi rinnova la devozione a Nostra Signora di SeunisThiesi si prepara per l'appuntamento più importante dell'anno: la festa di Nostra Signora di Seunis. Dal 30 agosto sino al 7 settembre, dalle 18, saranno recitati la Novena e il Rosario seguiti dalla ... unionesarda.it Bonarcado, il 18 e 19 settembre la festa di Nostra Signora di BonacatuLa festa di Nostra Signora di Bonacatu entra nel vivo. La celebrazione mariana tra le più importanti della Sardegna ogni anno attira migliaia di pellegrini, fedeli che assistono alla novena, rendendo ... unionesarda.it NOSTRA SIGNORA DELLA SOLITUDINE di Marcela Serrano Estate 1997 Cile Rosa Alvallay, investigatrice privata, indaga sulla scomparsa della famosa scrittrice Carmen Lewis Ávila, una donna irrequieta e fragile all'apparenza. Entrambe le donne sono seg facebook Arianna Fontana, la nostra signora del ghiaccio. Sei Olimpiadi e 11 medaglie dopo, non c’è un’atleta azzurra che abbia vinto tanto quanto lei ai Giochi: “Oggi l’emozione è più profonda e intensa di vent’anni fa” - @uzapelloni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.