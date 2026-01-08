Dopo la recente vittoria della Juventus in trasferta contro il Sassuolo, Borghi ha sottolineato l'importanza della prestazione di Locatelli, definendola

Borghi esalta la prestazione di Locatelli, il giornalista commenta la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo. L’entusiasmo per la convincente vittoria della Juventus contro il Sassuolo trova ampio spazio nella dettagliata analisi tattica offerta da Stefano Borghi. Sul suo canale YouTube, il noto telecronista ha voluto dissezionare la prestazione dei bianconeri, evidenziando come la squadra di Luciano Spalletti abbia approcciato il match del Mapei Stadium con una ferocia agonistica rara. Secondo Borghi, la vera chiave del successo risiede però nel coraggio visionario dell’allenatore toscano, capace di prendersi rischi calcolati proponendo soluzioni tattiche “particolari” e quasi rivoluzionarie per scardinare l’assetto avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Borghi esalta la prestazione di capitan Locatelli: «Un’altra partita rilevante». Le parole dopo Sassuolo Juve

Leggi anche: Marocchino individua il peccato originale. C’entra capitan Locatelli: «La Juve non potrà mai crescere davvero»

Leggi anche: Sabatini sicuro dopo Fiorentina Juve: «Prestazione insufficiente, raro vedere ciò che ha fatto l’arbitro Doveri». Le parole sull’episodio del rigore revocato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Borghi esalta Leao: “Nonostante il nuovo ruolo, che interpreta bene, fa la differenza” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la prestazione e la vittoria dei rossoneri nella trasferta di Cagliari. milannews.it