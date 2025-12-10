FOTO & VIDEO Benevento Nardi in gruppo per la parte atletica | ancora out Salvemini

Il Benevento si è allenato all’Antistadio Imbriani con una seduta a porte aperte, durante la quale Nardi ha partecipato alla parte atletica, mentre Salvemini continua a essere out. La squadra si prepara alle prossime sfide, monitorando attentamente le condizioni dei giocatori e lavorando per mantenere la forma atletica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questo pomeriggio per il Benevento che si è allenato all’Antistadio Imbriani. Assenti Vannucchi, Salvemini e Ricci con quest’ultimo che oggi ha conosciuto il triste responso degli esami che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale (LEGGI QUI). Stagione di fatto già finita per l’ex Cosenza che si è fatto male durante la gara di domenica scorsa al “Simonetta Lamberti”. Per Salvemini, a questo punto, tutto lascia credere che sarà possibile rivederlo in campo nel 2026 dopo la pausa per le festività natalizie in modo di consentire la completa guarigione della caviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it