FOTO & VIDEO Benevento Nardi in gruppo per la parte atletica | ancora out Salvemini
Il Benevento si è allenato all’Antistadio Imbriani con una seduta a porte aperte, durante la quale Nardi ha partecipato alla parte atletica, mentre Salvemini continua a essere out. La squadra si prepara alle prossime sfide, monitorando attentamente le condizioni dei giocatori e lavorando per mantenere la forma atletica.
Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questo pomeriggio per il Benevento che si è allenato all’Antistadio Imbriani. Assenti Vannucchi, Salvemini e Ricci con quest’ultimo che oggi ha conosciuto il triste responso degli esami che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale (LEGGI QUI). Stagione di fatto già finita per l’ex Cosenza che si è fatto male durante la gara di domenica scorsa al “Simonetta Lamberti”. Per Salvemini, a questo punto, tutto lascia credere che sarà possibile rivederlo in campo nel 2026 dopo la pausa per le festività natalizie in modo di consentire la completa guarigione della caviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
FOTO & VIDEO Benevento all’Imbriani si rivede Nardi | prove di 4-3-3 per Floro Flores - Zazoom Social News
VIDEO & FOTO Benevento all’Avellola è iniziata la mission Cavese | assenti Vannucchi e Salvemini - Zazoom Social News
Di corsa verso il derby di Cava Il Benevento si allena sul sintetico Salvemini ancora out Si rivede Borghini Vannucchi a riposo precauzionale Nardi ricomincia Simonetti sempre meglio Scognamillo vuole la stessa squadra del derby al Vigorito È tempo di mostr Vai su Facebook
