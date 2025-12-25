Accoltellato in pieno centro La notte di Natale finisce nel sangue nella città italiana
Notte di violenza ad Ancona, dove un uomo di 54 anni, italiano, è stato accoltellato in una palazzina del centro cittadino. Per l’aggressione i carabinieri hanno fermato nel pomeriggio un 50enne senza fissa dimora, originario della Puglia, ora indiziato di delitto e trasferito nel carcere di Montacuto con l’accusa di tentato omicidio. Il ferimento è avvenuto in viale della Vittoria, a pochi passi da piazza Diaz, in una zona centrale e molto frequentata della città. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all’aggressione. L’Arma sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il movente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
