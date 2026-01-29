LIVE Trento-Tours Champions League volley 2026 in DIRETTA | via con la 4a giornata del girone!

È iniziata la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley. La partita tra Trento e Tours tiene con il fiato sospeso i tifosi, con scambi intensi e punti decisivi. I padroni di casa hanno tentato di mettere pressione fin dai primi scambi, ma gli avversari non mollano e rispondono colpo su colpo. La sfida si fa sempre più accesa, con battute che alternano momenti di grande concentrazione a errori che potrebbero cambiare il ritmo dell’incontro. I primi set sono ancora in corso, ma la tensione si sente in ogni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Palla lavorata in mezzo al campo da Heslinga, la difesa dei padroni di casa ci casca. 8-9 Theo Faure questa volta da fermo! Impeccabile! 7-9 Forza la mano Faure.palla fuori e Time out Mendez. 7-8 Diagonale vincente di Heslinga. 4 punti di fila per i francesi. 7-7 ANCORA ACE PER LUI!! Altra parità. 7-6 Ace di Mujanovic con l’aiuto del nastro. 7-5 Cavolo vola dalla seconda linea e va a segno dopo un’ottima ricezione. 7-4 Sfonda al centro Bartha contro Leandro Santos. 6-4 Errore questa volta in battuta per il francese. 6-3 ANCORA THEO FAURE!!! 5 su 6 punti sono suoi fin qui! 5-3 Ace di Faure! 4-3 Stupendo altro attacco (già il terzo) di Faure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: via con la 4a giornata del girone! Approfondimenti su Trento Tours LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 20 minuti all’inizio del match! Stasera alle 20 inizia la partita tra Trento e Tours, valida per la Champions League di volley maschile 2026. LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare Questa mattina si gioca la partita di Champions League di volley maschile tra Trento e Tours. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trento Tours Argomenti discussi: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare; BTS Arena, giovedì alle 20.30 seconda casalinga stagionale in Champions League: tutte le info utili; TRENTINO VOLLEY * GIOVEDÌ SECONDO IMPEGNO ALLA BTS ARENA IN 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA A TRENTINO VOLLEY-TOURS VB (ORE 20.30); Champions League, 7 match tra maschile e femminile. LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: via con la 4a giornata del girone!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Forza la mano Faure...palla fuori e Time out Mendez. 7-8 Diagonale vincente di Heslinga. 4 punti di fila per ... oasport.it Diretta Trento Tours/ Streaming video tv: primato ancora possibile (Champions League, oggi 29 gennaio 2026)Diretta Trento Tours streaming video tv: iniziano i match di ritorno in Champions League, la Itas può ancora sperare nel primo posto. ilsussidiario.net PRIMA EUROPEA CASALINGA DEL 2026! 2026 CEV Champions League, Finale BTS Arena, Trento 20.30 TRENTINO ITAS TOURS VB Sky Sport Max DAZN Radio Dolomiti - Trento @trentinovolley # #CLVolleyM # #trentinonelcuor - facebook.com facebook Pallavolo ChampionsM - Trento ospita il Tours e vuol riassaporare il gusto della vittoria x.com

