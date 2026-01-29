LIVE Trento-Tours Champions League volley 2026 in DIRETTA | via con la 4a giornata del girone!

Da oasport.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley. La partita tra Trento e Tours tiene con il fiato sospeso i tifosi, con scambi intensi e punti decisivi. I padroni di casa hanno tentato di mettere pressione fin dai primi scambi, ma gli avversari non mollano e rispondono colpo su colpo. La sfida si fa sempre più accesa, con battute che alternano momenti di grande concentrazione a errori che potrebbero cambiare il ritmo dell’incontro. I primi set sono ancora in corso, ma la tensione si sente in ogni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Palla lavorata in mezzo al campo da Heslinga, la difesa dei padroni di casa ci casca. 8-9 Theo Faure questa volta da fermo! Impeccabile! 7-9 Forza la mano Faure.palla fuori e Time out Mendez. 7-8 Diagonale vincente di Heslinga. 4 punti di fila per i francesi. 7-7 ANCORA ACE PER LUI!! Altra parità. 7-6 Ace di Mujanovic con l’aiuto del nastro. 7-5 Cavolo vola dalla seconda linea e va a segno dopo un’ottima ricezione. 7-4 Sfonda al centro Bartha contro Leandro Santos. 6-4 Errore questa volta in battuta per il francese. 6-3 ANCORA THEO FAURE!!! 5 su 6 punti sono suoi fin qui! 5-3 Ace di Faure! 4-3 Stupendo altro attacco (già il terzo) di Faure. 🔗 Leggi su Oasport.it

live trento tours champions league volley 2026 in diretta via con la 4a giornata del girone

© Oasport.it - LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: via con la 4a giornata del girone!

Approfondimenti su Trento Tours

LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 20 minuti all’inizio del match!

Stasera alle 20 inizia la partita tra Trento e Tours, valida per la Champions League di volley maschile 2026.

LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare

Questa mattina si gioca la partita di Champions League di volley maschile tra Trento e Tours.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trento Tours

Argomenti discussi: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare; BTS Arena, giovedì alle 20.30 seconda casalinga stagionale in Champions League: tutte le info utili; TRENTINO VOLLEY * GIOVEDÌ SECONDO IMPEGNO ALLA BTS ARENA IN 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA A TRENTINO VOLLEY-TOURS VB (ORE 20.30); Champions League, 7 match tra maschile e femminile.

live trento tours championsLIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: via con la 4a giornata del girone!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Forza la mano Faure...palla fuori e Time out Mendez. 7-8 Diagonale vincente di Heslinga. 4 punti di fila per ... oasport.it

Diretta Trento Tours/ Streaming video tv: primato ancora possibile (Champions League, oggi 29 gennaio 2026)Diretta Trento Tours streaming video tv: iniziano i match di ritorno in Champions League, la Itas può ancora sperare nel primo posto. ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.