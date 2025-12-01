In arrivo con la One UI 8.5 una nuova utile funzione per combattere le notifiche fastidiose
Samsung sta studiando una novità per Assistenza dispositivo della One UI 8.5, che permetterà di bloccare le notifiche pubblicitarie fastidiose. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
L'arrivo della nuova figura viene venduto come la svolta per la sanità italiana. Ma grattando via la patina istituzionale, emerge un quadro diverso: una sanatoria per le RSA, infermieri che fuggono dall'assistenza per fare i "piccoli medici" e stipendi che restano - facebook.com Vai su Facebook
Nuova ciclabile in arrivo sul viadotto dei Presidenti: cantieri aperti da fine settembre per migliorare sicurezza e continuità dei percorsi ciclabili. Approfondimento: odisseaquotidiana.com/2025/11/ciclab… #Mobilità #Roma Vai su X
One UI 8.5 vi salverà dalle app piene di pubblicità - L’attesa per la prossima evoluzione dell’interfaccia Samsung sta per terminare. Segnala gizchina.it
Samsung One UI 8.5: finalmente risolto il problema della Dark Mode incoerente - 5, prevista in concomitanza con la nuova serie Galaxy S26, Samsung si prepara a correggere uno dei difetti più longevi e fastidio ... Riporta tecnoandroid.it
Samsung One UI 8.5 in arrivo prima del previsto - 5, in un clima di rinnovata efficienza dopo le difficoltà incontrate con il precedente aggiornamento. Segnala tomshw.it
One UI 8.5 punta a rendere più intelligenti i suggerimenti di Spotify e YouTube nel Now Brief - Il pannello Now Brief di Samsung si appresta a diventare più personale grazie ad alcune novità della One UI 8. Lo riporta tuttoandroid.net
Samsung, la One UI 8.5 limiterà le notifiche pubblicitarie eccessive sui Galaxy - Samsung sta sviluppando una nuova funzione per ridurre lo spam pubblicitario nelle notifiche sui dispositivi Galaxy. Lo riporta msn.com
Samsung One UI 8.5 introdurrà i preset per la modalità Pro della fotocamera - 5, Samsung introdurrà preset personalizzabili nella modalità Pro della fotocamera, permettendo di salvare e condividere impostazioni come ISO, messa a fuoco ecc... Segnala multiplayer.it