gemini la prossima funzione potrebbe diventare la tua guida di viaggio personale

La prossima funzione di Gemini potrebbe cambiare il modo in cui pianifichi i tuoi viaggi. Gli sviluppatori stanno lavorando a una mappa integrata che offrirà indicazioni e suggerimenti direttamente nell’app. Le prime prove si basano su codici e interfacce in fase di sviluppo, puntando a rendere il servizio più pratico e immediato per gli utenti.

l’attenzione si concentra su una possibile integrazione di mappa in gemini, con indicazioni emerse da codici e interfacce in fase di evoluzione. l’evoluzione della piattaforma punta a potenziare l’interazione basata sulla posizione, offrendo agli utenti nuove modalità di esplorazione e scoperta senza dover digitare nomi di luoghi. la progettazione sembra orientata a rendere le ricerche più intuitive e contestualizzate, rafforzando l’assistente con dati visivi e geografici. gemini: integrazione della mappa e area di ricerca legata al prompt. cos’è la funzione map area. nella sezione di caricamento degli allegati compaiono riferimenti a Map Area, a Explore this area e a comandi quali Current location e Use precise location. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

