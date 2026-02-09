Google introduce un aggiornamento importante di NotebookLM, il suo strumento di intelligenza artificiale. Ora il sistema potrà imparare qualcosa su di te, memorizzando il contesto tra i vari progetti. L’obiettivo è offrire risposte più precise e personalizzate, migliorando così l’esperienza degli utenti che utilizzano questa piattaforma di Google.

Questo approfondimento esamina una possibile integrazione di Personal Intelligence in NotebookLM di Google, con l’obiettivo di memorizzare il contesto tra progetti e offrire risposte più mirate. Le indicazioni emerse indicano una direzione orientata a una maggiore personalizzazione, basata sulle interazioni passate e sugli obiettivi dell’utente. L’analisi sintetizza caratteristiche chiave e potenziali impatti sul lavoro di ricerca, mantenendo la focalizzazione sui fatti riportati. notebooklm e personal intelligence: google testa una memoria contestuale. come funziona oggi e quali cambiamenti potrebbero arrivare. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Notebooklm imparerà qualcosa su di te con un importante aggiornamento di intelligenza personale

Approfondimenti su NotebookLM Google

Recentemente, un algoritmo di deep learning ha raggiunto oltre il 90% di precisione nel prevedere i progressi linguistici di bambini sordi dopo l'impianto cocleare.

In un contesto di calciomercato e risultati di campionato, Tuttosport sottolinea l’importanza di un gruppo che sta facendo passi avanti significativi, sia in quota Scudetto che in Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Guida NotebookLM: Slide professionali con Knowledge Base personalizzata

Ultime notizie su NotebookLM Google

Argomenti discussi: Google vuole che NotebookLM impari come pensi e lavori; Notebooklm di google impara come pensi e lavori.

NotebookLM su Android e iOS per fare i podcast AI sul telefonoNotebookLM, l'assistente di Google che trasforma i documenti in podcast AI e riassunti intelligenti, ora è accessibile su Android e iOS. NotebookLM, l'assistente di Google che trasforma i documenti in ... punto-informatico.it

Google integra NotebookLM su Gemini, arriva il tasto magicoGoogle integra NotebookLM direttamente su Gemini, permettendo agli utenti di allegare i quaderni e di usarli come contesto. NotebookLM è probabilmente uno degli strumenti di intelligenza artificiale ... punto-informatico.it

# ** ** Sto iniziando un progetto molto interessante, raccontare NotebookLM ai bibliotecari. Parlare di un'AI che gestisce documenti a chi dei documenti fa il centro del proprio lavoro. L'intento iniziale era d facebook