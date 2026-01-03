L'intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlare
Recentemente, un algoritmo di deep learning ha raggiunto oltre il 90% di precisione nel prevedere i progressi linguistici di bambini sordi dopo l'impianto cocleare. Questa innovazione permette di anticipare lo sviluppo del linguaggio, offrendo strumenti utili per personalizzare interventi e supporti. Un passo importante nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina e dell'assistenza ai bambini con bisogni specifici.
Un algoritmo basato sul deep learning ha anticipato conl'oltre il 90% di precisione i progressi linguistici dei bambini dopo l'impianto cocleare. Lo studio internazionale potrebbe aprire la strada a nuove terapie personalizzate e maggiormente efficaci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Abbiamo chiesto se l’Italia vincerà i playoff Mondiali all’Intelligenza Artificiale: “Battaglia epica”
Leggi anche: L’intelligenza artificiale di Whatsapp ora può creare i tuoi stati: ecco come funziona
Intelligenza artificiale e diritti fondamentali - Dalla dignità nel diritto naturale all'AI Act europeo e la legge italiana 132/2025: la persona, l'algoritmo e le nuove sfide di tut ... studiocataldi.it
L’intelligenza artificiale sfida il caldo: potrà prevedere le ondate con mesi di anticipo - 0 IGO/EUROPEAN SPACE AGENCY/SCIENCE PHOTO LIBRARY - agi.it
Intelligenza artificiale, ok alla legge. Sanità, giustizia, diritto d'autore: ecco cosa prevede - L’Italia è tra i primi Paesi al mondo ad avere una legge sull’intelligenza artificiale: il Parlamento l’ha approvato definitivamente il 17 settembre. repubblica.it
Altro che collaborazione scientifica internazionale. Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla ricerca farmacologica, la cooperazione globale lascia sempre più spesso spazio a una corsa serrata fra Stati Uniti e Cina. È una gara che somiglia in tutt - facebook.com facebook
Saldi, così l’intelligenza artificiale ci aiuta a trovare il prezzo giusto x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.