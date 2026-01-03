L'intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlare

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un algoritmo di deep learning ha raggiunto oltre il 90% di precisione nel prevedere i progressi linguistici di bambini sordi dopo l'impianto cocleare. Questa innovazione permette di anticipare lo sviluppo del linguaggio, offrendo strumenti utili per personalizzare interventi e supporti. Un passo importante nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina e dell'assistenza ai bambini con bisogni specifici.

Un algoritmo basato sul deep learning ha anticipato conl'oltre il 90% di precisione i progressi linguistici dei bambini dopo l'impianto cocleare. Lo studio internazionale potrebbe aprire la strada a nuove terapie personalizzate e maggiormente efficaci. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

