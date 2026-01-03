L'intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlare

Recentemente, un algoritmo di deep learning ha raggiunto oltre il 90% di precisione nel prevedere i progressi linguistici di bambini sordi dopo l'impianto cocleare. Questa innovazione permette di anticipare lo sviluppo del linguaggio, offrendo strumenti utili per personalizzare interventi e supporti. Un passo importante nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina e dell'assistenza ai bambini con bisogni specifici.

L’intelligenza artificiale sfida il caldo: potrà prevedere le ondate con mesi di anticipo - 0 IGO/EUROPEAN SPACE AGENCY/SCIENCE PHOTO LIBRARY - agi.it

Intelligenza artificiale, ok alla legge. Sanità, giustizia, diritto d'autore: ecco cosa prevede - L’Italia è tra i primi Paesi al mondo ad avere una legge sull’intelligenza artificiale: il Parlamento l’ha approvato definitivamente il 17 settembre. repubblica.it

Altro che collaborazione scientifica internazionale. Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla ricerca farmacologica, la cooperazione globale lascia sempre più spesso spazio a una corsa serrata fra Stati Uniti e Cina. È una gara che somiglia in tutt - facebook.com facebook

Saldi, così l’intelligenza artificiale ci aiuta a trovare il prezzo giusto x.com

