In un contesto di calciomercato e risultati di campionato, Tuttosport sottolinea l’importanza di un gruppo che sta facendo passi avanti significativi, sia in quota Scudetto che in Champions League. Recentemente, il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Lecce, evidenziando la crescita della squadra e il valore del suo percorso competitivo. Un momento di attenzione per gli appassionati che seguono da vicino gli sviluppi del calcio italiano e internazionale.

2026-01-19 00:36:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il Milan scardina il fortino del Lecce e si impone per 1-0 nel posticipo della domenica. È la prima rete in Italia di Fullkrug – arrivata a quindici minuti dalla fine -, inizialmente in panchina, a regalare una preziosa vittoria a Maignan e compagni. Nel finale, i salentini non riescono a impensierire Maignan e anzi in pieno recupero c’è ancora tempo per un miracolo di Falcone su Nkunku, con il risultato che non cambierà più. I rossoneri conquistano tre punti fondamentali a San Siro e si riportano a -3 dall’Inter capolista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Gruppo meraviglioso che sta facendo qualcosa di importante”. Su quota Scudetto e Champions…

Leggi anche: Tuttosport – “Scudetto? Giusto sognare. Progetto stadio meraviglioso”

Chiellini a DAZN: «Oggi un banco di prova importante. Mercato? Siamo vigili, ma non è facile rinforzare un gruppo che sta dando risposte e risultati»

Giorgio Chiellini ha commentato a DAZN l’importanza della giornata come un momento di verifica per la squadra. Ha inoltre sottolineato come il mercato rappresenti una sfida, poiché è difficile trovare rinforzi in un gruppo che ha già dimostrato solidità e ottenuto risultati soddisfacenti. La sua testimonianza riflette l’attenzione e la cautela del club nel mantenere un equilibrio tra esigenze di crescita e stabilità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Pagina 2 | Allegri: “Gruppo meraviglioso che sta facendo qualcosa di importante”. Su quota Scudetto e Champions... - Il tecnico dei rossoneri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine dell'importante e sofferta vittoria contro il club di Di Francesco ... tuttosport.com