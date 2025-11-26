Famiglia nel bosco relazione del procuratore generale dell' Aquila al minsitro della Giustizia Nordio

Il procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, Alessandro Mancini, è impegnato in queste ore nella relazione sull'operato dei suoi colleghi della procura e tribunale minorile dell'Aquila, come richiesto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Come riporta l'Agi, l'occasione è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondisci con queste news

È arrivato il momento di riunire la “famiglia del bosco”. Una famiglia che ha scelto di vivere a contatto con la natura. Senza Tv, senza smartphone (ma con un pc per studiare), con un bagno esterno (come un secolo fa). Perché non è vero – fonte (e foto) Corrier - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia nel bosco, relazione del procuratore generale dell'Aquila al minsitro della Giustizia Nordio - L'occasione è data dal 'question time' che oggi, alle 15, sarà trasmesso dalla Rai; il pg relaziona sull'operato dei suoi colleghi della procura e tribunale minorile dell'Aquila ... Scrive chietitoday.it

Famiglia nel bosco: la verità sulla decisione dei giudici - In questo contesto emerge un passaggio decisivo: i genitori avrebbero subordinato il proprio consenso agli esami al pagamento di «50. Secondo pagellapolitica.it

La “famiglia nel bosco” e la giustizia-balia - Una coppia sceglie di crescere i propri figli lontano da scuola e “civiltà”, il tribunale li allontana invocando la tutela preventiva. tempi.it scrive