Nordio contro il pg di Napoli | Non gli stringerei la mano lo disprezzo E nel suo ufficio parte il viavai di solidarietà
Il ministro Nordio non ha nascosto il suo sdegno nei confronti del pubblico ministero di Napoli. Durante un incontro, ha detto chiaramente che non gli stringerebbe mai la mano e che lo disprezza. Nel suo ufficio, intanto, molti colleghi e sostenitori sono arrivati per mostrare solidarietà. La tensione tra le parti continua a salire.
“Quel magistrato ha il mio massimo disprezzo. Non gli stringerei mai la mano, dovrei usare il disinfettante”. Così nei giorni scorsi Carlo Nordio si è riferito pubblicamente ad Aldo Policastro, procuratore generale di Napoli “colpevole” di aver ricordato che la sua riforma attua il piano della P2 di Licio Gelli. E la solidarietà nei suoi confronti non si è fatta attendere: da lunedì mattina presto, nella stanza del pg è un continuo via vai di magistrati, attivisti e intellettuali che gli stringono la mano (quello che Nordio ha dichiarato di non voler fare) come gesto simbolico di vicinanza. Una risposta a quello che la presidente della giunta esecutiva di Napoli dell’Anm Leda Rossetti, tra le prime a recarsi al dodicesimo piano del Palazzo di Giustizia, ha definito “ un attacco scomposto, l’ennesimo, che si inserisce nel processo di delegittimazione della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
