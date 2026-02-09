Il ministro Nordio non ha nascosto il suo sdegno nei confronti del pubblico ministero di Napoli. Durante un incontro, ha detto chiaramente che non gli stringerebbe mai la mano e che lo disprezza. Nel suo ufficio, intanto, molti colleghi e sostenitori sono arrivati per mostrare solidarietà. La tensione tra le parti continua a salire.

“Quel magistrato ha il mio massimo disprezzo. Non gli stringerei mai la mano, dovrei usare il disinfettante”. Così nei giorni scorsi Carlo Nordio si è riferito pubblicamente ad Aldo Policastro, procuratore generale di Napoli “colpevole” di aver ricordato che la sua riforma attua il piano della P2 di Licio Gelli. E la solidarietà nei suoi confronti non si è fatta attendere: da lunedì mattina presto, nella stanza del pg è un continuo via vai di magistrati, attivisti e intellettuali che gli stringono la mano (quello che Nordio ha dichiarato di non voler fare) come gesto simbolico di vicinanza. Una risposta a quello che la presidente della giunta esecutiva di Napoli dell’Anm Leda Rossetti, tra le prime a recarsi al dodicesimo piano del Palazzo di Giustizia, ha definito “ un attacco scomposto, l’ennesimo, che si inserisce nel processo di delegittimazione della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio contro il pg di Napoli: “Non gli stringerei la mano, lo disprezzo”. E nel suo ufficio parte il viavai di solidarietà

Argomenti discussi: L'Anm replica a Nordio: Sulla P2 insulti gratuiti contro il pg Policastro; Anno giudiziario a Roma, il pg Amato: La riforma Nordio è mortificante, il sorteggio neanche nel condominio; L'anno giudiziario ai tempi della riforma: accuse e nervi tesi; Giustizia, Nordio: La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. La Pg di Milano: Inutile e punitiva.

