Napoli spari contro il Tribunale | centrato l?ufficio del Pg

A Napoli, una sparatoria ha colpito l’edificio del Tribunale, centrando l’ufficio del Procuratore Generale. La traiettoria del proiettile indica un colpo preciso, che ha infranto due vetrate dell’ufficio. L’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle istituzioni giudiziarie e sulle motivazioni dietro un gesto così rischioso. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

A giudicare dalla traiettoria e dalla profondità del colpo, pare che abbiamo preso bene la mira: un proiettile teso, che ha sfondato due vetrate che compongono la stessa finestra.

