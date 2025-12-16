Dai banchi alla Tv gli studenti del liceo Cirillo di Aversa in visita presso la sede di Teleclubitalia

Questa mattina, gli studenti del liceo “Domenico Cirillo” di Aversa hanno avuto l'opportunità di visitare la sede di Teleclubitalia. Un'occasione per conoscere da vicino il mondo dell'informazione televisiva e approfondire il funzionamento di una redazione giornalistica. La visita ha rappresentato un momento di formazione e confronto tra giovani studenti e professionisti del settore.

Questa mattina gli studenti del liceo “Domenico Cirillo” di Aversa hanno visitato la sede di Teleclubitalia. Due classi terze, accompagnate dalle insegnanti, sono entrate nel cuore dell’emittente regionale nell’ambito del corso di giornalismo svolto in partnership con Teleclubitalia. Dai banchi alla Tv, gli studenti del liceo “Cirillo” di Aversa in visita presso la sede di . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

