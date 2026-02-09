Non più vecchi I novantenni sono sempre di più e stanno sempre meglio

Negli ultimi anni, il numero di novantenni in Italia è cresciuto più velocemente di quanto si pensasse. Molti di loro stanno in forma e attivi, sfidando le vecchie percezioni sull’età. Non si sa ancora bene come la società si adatterà a questa nuova realtà, ma i dati mostrano che la longevità sta diventando sempre più comune.

Grazie agli anziani, la speranza di vita in Italia non è mai stata così alta. Nonostante i quasi 27 mila morti in più dovuti al Covid, la marcia degli ultrasessantenni non si è interrotta Non era chiaro il modo in cui saremmo saltati fuori, ammesso che ci riuscissimo, dalla grande crisi della mortalità conseguente alla pandemia di Covid del biennio 2020-2021. L’Istituto Superiore di Sanità aveva certificato in 138.099 il surplus di morti dovuti specificamente al Covid nei due anni: 138.099 morti mai così sbilanciati in relazione all’età come per nessun’altra causa di morte. Se infatti erano morti di Covid poco più di due italiani su mille, la mortalità per Covid era stata praticamente zero fino ai 40 anni e modestissima tra i 40 e i 60, cominciando ad assumere uno spessore solo dopo la soglia dei 60 quando tra i 60 e i 69 anni era stata proprio di 2 italiani morti ogni mille abitanti di quell’età. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite.

