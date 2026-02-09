In queste ore si fa un po’ di confusione sulle presunte finanze di Articolo21. Alcuni politici e giornalisti hanno accusato l’associazione di aver fornito 20mila euro ai comitati per il No. Ma le cose non stanno così: Articolo21 non ha mai sostenuto quei comitati con quei soldi. La notizia circola, ma è falsa. E l’Ordine dei giornalisti non ha mai dato quel contributo. La polemica si infiamma, e si rischia di alimentare solo false accuse e malintesi.

In questi giorni una ministra, Eugenia Roccella, un ex vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, un giornalista, Nicola Porro, hanno pubblicamente mentito accusando l’Ordine dei giornalisti di aver finanziato i comitati per il No attraverso un contributo di ventimila euro concesso ad Articolo21. Naturalmente si tratta di una menzogna e l’Ordine dovrebbe denunciare costoro. Articolo21 ha ricevuto, come sempre, un contributo di ventimila euro finalizzato alla promozione di corsi e iniziative contro i bavagli, sul Media freedom act, sulle querele bavaglio, sulla tutela delle fonti, tutte materie che segnalano una distanza crescente tra Europa e Italia in materia di libertà di informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non è vero che Articolo21 ha sostenuto i comitati per il No coi 20mila euro dell’Odg. A proposito di censura

