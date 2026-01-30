L’Ordine dei giornalisti ha deciso di vietare ai cronisti di approfondire il tema del referendum sulla giustizia. La decisione ha suscitato proteste tra i professionisti, che chiedono di poter svolgere il loro lavoro senza vincoli. Ora, i giornalisti si trovano divisi tra il rispetto delle regole e il diritto di informare i cittadini.

La circolare L'Ordine dei giornalisti vieta l'organizzazione di corsi sulla riforma della giustizia. Il motivo? «La par condicio» La par condicio arriva dove non ti aspetti: ai giornalisti è vietato approfondire il referendum sulla giustizia. Aggiornarsi su un tema così importante è impossibile, almeno secondo l'Ordine nazionale, che ha vietato di organizzare corsi di formazione professionale obbligatoria sull'argomento. A stabilirlo è una circolare dell'Odg diffusa a tutti gli ordini regionali il 22 gennaio scorso. «Si comunica che con l'avvio del regime della par condicio non potrà essere approvato alcun corso formativo che tratti il tema del referendum

© Cms.ilmanifesto.it - L’Odg censura la formazione sul referendum

Il governo ha approvato un’ulteriore restrizione per il voto degli italiani all’estero, eliminando la possibilità di inviare le schede per posta e rendendo i consolati e le ambasciate i nuovi seggi.

Recentemente è emerso un caso di censura social riguardante Alessandro Barbero, il quale è stato oscurato su Meta per un video sul referendum.

