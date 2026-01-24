Non è vero che il lupo ha paura dell’uomo serve un vero piano di controllo

Nell'incontro pubblico organizzato dalla Lega a Pontedellolio, si è discusso della gestione del lupo e delle strategie di controllo necessarie. La sala consiliare, piena di cittadini, ha ascoltato le considerazioni sul comportamento del lupo e sull’importanza di adottare piani efficaci per garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Un confronto importante per approfondire le tematiche legate alla presenza di questa specie nel territorio.

Il deputato della Lega Francesco Bruzzone ospite a Pontedellolio all’incontro "La gestione del lupo" organizzato dalla sezione piacentina del Carroccio: «Il declassamento solo un primo passo» Sala consiliare di Pontedellolio gremita per l’incontro pubblico dal titolo "La gestione del lupo", organizzato dalla sezione piacentina della Lega con la collaborazione del sindaco Alessandro Chiesa, che ha messo a disposizione l’aula del municipio. Numerose le presenze istituzionali e politiche: tra il pubblico anche il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi, l’ex senatore leghista Pietro Pisani e il consigliere comunale di Cortemaggiore Stefano Rossi in rappresentanza del sindaco Luigi Merli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Al lupo, al lupo”. Si sente dire spesso: ci sono i lupi, i lupi si avvicinano alle case, non siamo più al sicuro. Ma la realtà è un’altra. Il vero pericolo oggi non lo corre l’uomo, bensì il lupo (Canis lupus). Nella foto si vede una femmina di lupo investita questa notte l - facebook.com facebook