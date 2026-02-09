Il salto con gli sci resta uno degli sport più vecchi dei Giochi invernali. Anche senza neve, si può praticare in strutture specializzate. Di recente, però, sono emerse accuse di trucchi, come gonfiare la tuta nella zona inguinale per aumentare la distanza di volo. La disciplina, molto amata, si trova ora al centro di polemiche che potrebbero cambiare il modo di gareggiare.

È la disciplina più longeva dei Giochi Olimpici invernali. È possibile allenarla anche senza neve. Ed è stata al centro di recenti controversie su presunti trucchi per gonfiare la tuta nella zona inguinale per volare più lontano. Inserita nella prima edizione di Chamonix 1924, anche a Milano-Cortina il salto con gli sci è senza dubbio lo sport più iconico delle Olimpiadi. Esercizio nordico per eccellenza, per ottenere il massimo del punteggio serve un atterraggio “ Telemark ”. Ovvero la tecnica che consente all’atleta di combinare l’arrivo perfetto posizionando un piede davanti all’altro. Scendere lungo la rampa diventa un vero e proprio esercizio di tecnica, coraggio e stile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non conta solo la lunghezza, ma anche lo stile: le regole del salto con gli sci, disciplina iconica dei Giochi

