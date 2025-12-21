ore 11 taglio del nastro del primo lotto grassina e la variante attesa 60 anni

Stamattina alle 11 si terrà l’inaugurazione del primo lotto della Variante alla Chiantigiana, un’opera attesa da oltre sessant’anni a Grassina. La cerimonia segnerà l’inizio di un importante intervento infrastrutturale per migliorare la viabilità nella zona. Con questo evento, si dà il via a un progetto che mira a sostenere lo sviluppo locale e a rispondere alle esigenze della comunità.

di Manuela Plastina Ci siamo: stamani alle 11 sarà tagliato il nastro tricolore che vara ufficialmente il primo lotto della Variante alla Chiantigiana. Un’inaugurazione attesa da quasi 60 anni. Ci saranno tutte le istituzioni coinvolte: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco della Città metropolitana di Firenze (ente appaltante) Sara Funaro e quello di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, i primi cittadini di Greve e Impruneta Paolo Sottani e Riccardo Lazzerini, i rappresentanti delle istituzioni locali, metropolitane e regionali. Ci sarà anche l’ex sindaco di Bagno a Ripoli e attuale consigliere regionale Francesco Casini, sotto la cui amministrazione è stato dato lo sprint che ha dato la svolta alla decennale pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

