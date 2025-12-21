Ore 11 taglio del nastro del primo lotto Grassina e la variante attesa 60 anni
Stamattina alle 11 si terrà l’inaugurazione del primo lotto della Variante alla Chiantigiana, un’opera attesa da oltre sessant’anni a Grassina. La cerimonia segnerà l’inizio di un importante intervento infrastrutturale per migliorare la viabilità nella zona. Con questo evento, si dà il via a un progetto che mira a sostenere lo sviluppo locale e a rispondere alle esigenze della comunità.
di Manuela Plastina Ci siamo: stamani alle 11 sarà tagliato il nastro tricolore che vara ufficialmente il primo lotto della Variante alla Chiantigiana. Un’inaugurazione attesa da quasi 60 anni. Ci saranno tutte le istituzioni coinvolte: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco della Città metropolitana di Firenze (ente appaltante) Sara Funaro e quello di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, i primi cittadini di Greve e Impruneta Paolo Sottani e Riccardo Lazzerini, i rappresentanti delle istituzioni locali, metropolitane e regionali. Ci sarà anche l’ex sindaco di Bagno a Ripoli e attuale consigliere regionale Francesco Casini, sotto la cui amministrazione è stato dato lo sprint che ha dato la svolta alla decennale pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto
Leggi anche: Si apre il Ttg, in Fiera 2.700 brand espositori. Al taglio del nastro attesa la ministra Daniela Santanchè
Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni; Dopo decenni d’attesa la Variante di Grassina diventa realtà: domenica 21 dicembre inaugurazione del 1° lotto; Babbo Natale porta la Variante di Grassina pronta: domenica 21 l’inaugurazione; Nel nuovo Auditorium di Albignasego eventi e spettacoli natalizi.
Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni - Ci siamo: stamani alle 11 sarà tagliato il nastro tricolore che vara ufficialmente il primo lotto della Variante alla Chiantigiana. msn.com
Bellaria: la memoria incontra la street art, il mare e i suoi mestieri al centro di nuove opere murali - 00 in via Mar Mediterraneo, si svolgerà il taglio del nastro, con annessa passeggiata tra le nuove creazioni, che inaugurerà ... chiamamicitta.it
Doppio taglio del nastro in scuole a Foligno - Doppio taglio del nastro questa mattina a Foligno dove, alla presenza delle massime autorità civili, si è proceduto all'inaugurazione del nuovo edificio del liceo scientifico Marconi e del ... ansa.it
VIDEO / Domenica 21 dicembre taglio del nastro per il primo lotto della Variante di Grassina. E' quello che collegherà Ponte a Niccheri alla località di Ghiacciaia: a seguito del taglio del nastro, passeggiata collettiva aperta a tutti lungo il percorso. L - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.