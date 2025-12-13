Taglio del nastro per il nuovo presidio sanitario cittadino a Polverigi

È stato inaugurato il nuovo presidio sanitario a Polverigi, un importante investimento per migliorare i servizi sanitari nel territorio. L'apertura rappresenta un passo avanti significativo per la comunità locale, garantendo maggiori risorse e accessibilità alle cure. L'evento ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, sottolineando l'impegno a favore della salute pubblica e del benessere della comunità.

POLVERIGI - «L’inaugurazione del nuovo presidio sanitario qui a Polverigi ha un valore di grande portata. Non consiste solo nello spostamento della vecchia struttura in uno spazio nuovo, confortevole e moderno, ma è un vero e proprio investimento sulla salute che permette anche il ritorno di un. Anconatoday.it Rocca inaugura tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: "Scatole vuote, non c'è personale" - Taglio del nastro in tre strutture rinnovate nel territorio della Asl Roma 1 con un investimento di due milioni e mezzo: "Guardiamo la sanità con occhi nuovi" ... romatoday.it

“Slow Park” di Foggia: fine settimana di musica, karaoke, giochi e street band - Dopo il taglio del nastro della scorsa settimana, lo “Slow Park” di Foggia prosegue tutte le sue attività. immediato.net

Il taglio del nastro #Gissi #Sportello #antiviolenza - facebook.com facebook

Taglio del nastro per la nuova Area Pet del nostro aeroporto! Guarda il video e scopri il servizio ? x.com

A Trani taglio del nastro per il nuovo centro dialisi

Video A Trani taglio del nastro per il nuovo centro dialisi Video A Trani taglio del nastro per il nuovo centro dialisi