No una flotta russa non ci sta per spegnere internet

Le navi della marina russa sono arrivate al largo dell’Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna. La Sparta IV, il cacciatorpediniere Severomorsk e la petroliera Kama sono ferme a largo, senza intenzione di spegnere internet come alcuni avevano temuto. La presenza della flottiglia russa ha suscitato attenzione, ma finora non ci sono segnali di azioni provocatorie. La zona resta sotto sorveglianza, mentre le autorità monitorano la situazione senza allarmismi.

In questi giorni, la flottiglia russa composta dalla Sparta IV, dal cacciatorpediniere Severomorsk e dalla petroliera Kama sta stazionando al largo dell'Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna. Manovre a pendolo, rotte ripetitive e una calma apparente hanno alimentato speculazioni:

