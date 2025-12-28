Radar e missili per la flotta mercantile di Pechino? Cosa ci dice l’ultima immagine dell’internet cinese

Un’immagine recente condivisa online mostra una normale nave cargo di medie dimensioni, parte della vasta flotta mercantile cinese. Sebbene sembri un semplice esempio di naviglio commerciale, alcuni dettagli come radar e sistemi di difesa fanno sorgere domande sulla presenza di tecnologie avanzate a bordo. Analizzare questa immagine aiuta a comprendere meglio le dinamiche e le potenzialità della marina mercantile della Cina.

Una normalissima nave cargo, di medie dimensioni, una delle tante che compongono la gargantuesca flotta della marina mercantile della Repubblica Popolare Cinese. Ma con un carico inusuale che suggerisce un suo possibile utilizzo bellico, aprendo la porta a nuovi scenari per l'Indo-Pacifico e non solo. All'interno della rete internet cinese, divisa da quella globale dal rigido sistema di controllo governativo noto come Golden Shield Project (ma colloquialmente noto come Great Firewall, in riferimento alla Grande Muraglia simbolo del Paese asiatico), sono comparse alcune immagini di una nave mercantile carica di container che ospitano sistemi di lancio verticale (Vls) per missili: installati su cinque file in larghezza e tre in profondità, ognuno di questi container sembra essere dotato di quattro grandi tubi di lancio, conferendo alla nave circa 60 celle Vls.

