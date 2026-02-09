Donald Trump ha espresso chiaramente di non apprezzare lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny. La sua reazione è arrivata poco dopo la performance, lasciando intendere che il cantante portoricano non sia riuscito a convincerlo. Mentre il pubblico ha applaudito e si è divertito, l’ex presidente ha mantenuto un atteggiamento distaccato e critico.

Non che avessimo qualche dubbio a riguardo, ma Donald Trump sembra non aver minimamente gradito L’ Halftime Show di Bad Bunny. Giorni fa aveva annunciato che non avrebbe guardato lo spettacolo del rapper portoricano ma, a quanto pare, la curiosità ha avuto la meglio sull’orgoglio. Poco dopo la fine della performance, e prima della conclusione dell’incontro, in cui i Seattle Seahawks hanno battuto i New England Patriots, il presidente ha voluto condividere le sue impressioni. Naturalmente, non sono stati complimenti. “L’Halftime Show del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di SEMPRE! Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”, si è sfogato Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - No, a Donald Trump non è piaciuto L’Halftime Show di Bad Bunny (ma a noi sì)

Approfondimenti su Donald Trump Halftime Show

Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13.

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all’Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

Ultime notizie su Donald Trump Halftime Show

