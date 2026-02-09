Niscemi via libera al recupero dei beni dopo la frana
A Niscemi, in Sicilia, i soccorritori possono ora iniziare a recuperare i beni nelle case che si trovano fino a 30 metri dal versante franato. Dopo ore di attesa, le autorità hanno dato il via libera nel pomeriggio, permettendo alle famiglie di entrare nelle proprie abitazioni per recuperare oggetti e ricordi. La zona resta comunque sotto controllo per garantire la sicurezza di tutti.
A Niscemi, in Sicilia, via libera dal pomeriggio al recupero di beni personali nelle abitazioni fino a 30 metri dal precipizio. Il mondo della cultura si mobilita per salvare la biblioteca a rischio e i suoi oltre 4mila volumi.
