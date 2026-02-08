Lunedì a Niscemi si torna nella zona rossa. I proprietari potranno recuperare gli effetti personali e altri oggetti dagli immobili sotto sequestro. Nel frattempo, continuano i lavori per realizzare il by-pass viario, che dovrebbe alleggerire il traffico nella zona colpita.

Inizieranno lunedì pomeriggio a Niscemi le attività di recupero degli effetti personali e di altri oggetti da parte dei proprietari i cui immobili ricadono nella zona rossa compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. A confermarlo è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco nel corso della consueta riunione del centro di coordinamento soccorsi, svoltasi in prefettura a Caltanissetta. Sinora, sono stati effettuati 964 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 60 ieri. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha confermato che il numero degli sfollati è pari a 1539 e quello relativo alle domande di contributo di autonoma sistemazione è pari a 454, per un totale di 1032 individui interessati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Niscemi, dopo la frana si torna nella zona rossa: lunedì il recupero degli effetti personali. Si lavora al by-pass viario

Approfondimenti su Niscemi Frana

Lunedì a Niscemi si torna nella zona rossa.

La frana a Niscemi ha portato all’evacuazione di circa 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: La situazione a Niscemi, due settimane dopo la frana; Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio apertosi dopo la frana.

La situazione a Niscemi, due settimane dopo la franaQuante persone sono senza casa, quali sono le ipotesi su dove sistemarle e quanti soldi ci sono per l'emergenza (ancora pochi, per ora) ... ilpost.it

Niscemi, il prima e dopo la frana nelle immagini satellitariDue diverse elaborazioni da satellite documentano il cedimento del versante che ha portato a sgomberi e alla dichiarazione dello stato di emergenza ... rainews.it

Niscemi, dopo la frana si torna nella zona rossa: lunedì il recupero degli effetti personali https://gazzettadelsud.it/p=2168390 facebook

Dove si trova Isola Farnese: emergenza frane a Roma dopo Niscemi x.com