Niscemi dopo la frana si torna nella zona rossa | lunedì il recupero degli effetti personali

Lunedì a Niscemi si torna nella zona rossa. Dopo la frana, i proprietari potranno entrare di nuovo per recuperare effetti personali e altri oggetti dai loro immobili, che si trovano tra i 30 e i 50 metri dal bordo della frana. Le operazioni inizieranno nel pomeriggio e serviranno a consentire alle persone di riprendere alcune cose essenziali.

Inizieranno lunedì pomeriggio a Niscemi le attività di recupero degli effetti personali e di altri oggetti da parte dei proprietari i cui immobili ricadono nella zona rossa compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. A confermarlo è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco nel corso della consueta riunione del centro di coordinamento soccorsi, svoltasi in prefettura a Caltanissetta. Sinora, sono stati effettuati 964 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 60 oggi. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha confermato che il numero degli sfollati è pari a 1539 e quello relativo alle domande di contributo di autonoma sistemazione è pari a 454, per un totale di 1032 individui interessati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La pioggia incessante da tre giorni a Niscemi ha indebolito le pareti del Belvedere, provocando il crollo di un palazzo e creando grande paura tra i residenti.

La frana a Niscemi ha portato all’evacuazione di circa 1.

