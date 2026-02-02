Frana a Niscemi l'altra emergenza quella degli animali | Sono sempre gli ultimi non è arrivata neanche una scatoletta

A Niscemi, la frana ha creato problemi anche agli animali. I volontari denunciano che i randagi sono lasciati soli, senza cibo né aiuto. Nonostante l’emergenza, nessuna scatola di cibo è ancora arrivata per loro. Gli animalisti chiedono attenzione e interventi immediati.

A Niscemi la frana non mette in difficoltà solo le persone: randagi e animali restano invisibili. I volontari lanciano un appello: "Non dimenticatevi di loro".

