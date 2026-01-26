Niscemi la frana continua a muoversi Il consigliere comunale | Numero degli sfollati sale a 1100

A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione. Il numero di sfollati è salito a circa 1.100, rendendo necessarie misure di sicurezza e assistenza. La situazione richiede monitoraggio costante e interventi mirati per garantire la sicurezza dei residenti e valutare le prossime azioni da adottare.

La frana a Niscemi, in Sicilia, continua lentamente a muoversi, e con la voragine cresce anche il numero degli sfollati. Il consigliere comunale Evola a Fanpage.it conferma: "La zona coincide in parte con la frana del 1997".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su niscemi frana Palazzo crollato a Casoria: sgomberate altre case, il numero degli sfollati sale a 115 A seguito del crollo di un edificio a Casoria, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato allo sgombero di 15 abitazioni, portando il totale degli sfollati a 115 persone. Crollo a Casoria, sale a 115 il numero degli sfollati: continuano i controlli alla rete idrica A Casoria, in provincia di Napoli, il crollo parziale di un edificio ha costretto 115 persone a lasciare le proprie abitazioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su niscemi frana Argomenti discussi: NISCEMI, LA FRANA AVANZA. UN NUOVO DISASTRO PER LA SICILIA; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Niscemi, la frana scende verso valle. Evacuate mille persone, rischio isolamento per il paese; Evacuate 500 persone per una frana a Niscemi. Una frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: scuole chiuse e 1000 persone evacuateUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net Niscemi, la città sull’orlo del baratro: la frana avanza e inghiotte interi quartieriTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloLa terra continua a muoversi, lentamente ma senza sosta. Un fronte di frana lungo almeno quattro chilometri sta aprendo una ferita profonda nel te ... osservatoreitalia.eu #TG2000 - Il maltempo. A Niscemi, in Sicilia, mille persone evacuate. Frana gigantesca tra Arenzano e Genova. #26gennaio #Maltempo #Niscemi #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Sardegna #Calabria #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @vi - facebook.com facebook Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.