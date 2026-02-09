Niscemi non cade | un corteo per denunciare anni di abbandono Oggi il recupero degli effetti personali nella zona rossa

Oggi a Niscemi si è svolto un corteo per denunciare l’abbandono della zona negli anni. Il movimento No Muos, insieme a sindacati di base e cittadini, ha marciato per chiedere interventi concreti e fermare il degrado del territorio. La protesta nasce dalla rabbia per le tante promesse non mantenute e il mancato recupero degli effetti personali nella zona rossa. La gente vuole vedere azioni rapide, non parole, e chiede di cambiare rotta subito.

Il movimento No Muos, insieme a sigle sindacali di base e a cittadini è sceso in piazza, a Niscemi (Caltanissetta), con un corteo «per denunciare ciò che negli anni non è stato fatto per salvaguardare il territorio», hanno detto gli organizzatori. Il corteo ha preso il via da largo Mascione. «Niscemi non cade», così riportava lo striscione di apertura. «La frana non è stata conseguenza del caso o del maltempo - hanno detto alcuni manifestanti - ma il risultato di anni di abbandono del territorio e di mancanza di pianificazione». Il "doppio livello" La manifestazione è servita a denunciare il «doppio livello» messo in campo per Niscemi.

