A Niscemi, la croce che si trovava sul ciglio della frana è crollata. La struttura, simbolo di resistenza per il quartiere Sante Croci, si trovava in una zona dichiarata rossa da settimane. Intanto, il governatore Musumeci annuncia che presto ci sarà una visita di Giorgia Meloni nella zona colpita. La frana continua a preoccupare gli abitanti, che temono ulteriori rischi.

NISCEMI – Dal giorno della frana, la croce posta a ridosso del movimento franoso era diventata un simbolo per l’intero paese, un segno di resistenza per chi abita nel quartiere Sante Croci, dichiarato zona rossa dal 25 gennaio scorso. Ieri sera, però, la croce è crollata definitivamente. Il distacco è avvenuto poco dopo le 19: un rumore sordo ha annunciato la caduta, e la struttura è scomparsa all’orizzonte. Non esistono video né riprese da drone che documentino l’episodio. Fino a tre ore prima del crollo, a circa 30 metri dalla croce, decine di residenti avevano potuto rientrare nelle proprie abitazioni per la prima volta dal giorno della frana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Niscemi, crolla anche la croce sul ciglio della frana. Musumeci: «Presto nuova visita di Giorgia Meloni»

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa mattina, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il paese colpito dalla frana domenica scorsa.

Questa sera a Niscemi la frana ha fatto un altro danno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio apertosi dopo la frana; Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni; Frana a Niscemi. Quando la terra si spacca, crolla anche il mondo interiore: il trauma invisibile degli sfollati nelle parole di M. Beatrice Toro.

Niscemi, crolla anche la croce sul ciglio della frana. Musumeci: «Presto nuova visita della premier Meloni»Il crollo è avvenuto poco dopo le 19. Prima un rumore sordo poi la croce è scomparsa all'orizzonte. Martedì nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile Fabio Cicigliano ... corriere.it

Frana di Niscemi: precipita anche la Croce. Ci sono 5 indagati per violazione della zona rossaEra stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ precipitata nel burrone, come l’auto qualche giorno fa ... gazzettadelsud.it

Una domanda per Giorgia Meloni. Noi condanniamo sempre con nettezza la violenza politica, da qualsiasi parte arrivi, senza ambiguità. Ma lei esattamente che criterio usa Perché quando si tratta di condannare alcune violenze interviene subito, mentre su a facebook

In Sicilia, dopo la passerella a Niscemi e l’annuncio di stanziamenti ridicoli, Giorgia Meloni e il suo governo sono spariti nel nulla. Migliaia di siciliani fanno i conti con territori e infrastrutture devastate, 1500 persone sono ancora senza casa, e Meloni non pens x.com