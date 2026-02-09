Nioh 3 trionfa su Steam | record di vendite e oltre 70mila giocatori attivi al lancio Un successo per Team Ninja

Nioh 3 ha conquistato Steam fin dal primo giorno. Il gioco ha raggiunto il primo posto tra i più venduti e ha superato i 70 mila giocatori contemporaneamente online. Un risultato che sorprende anche gli esperti del settore e conferma la grande attesa intorno al titolo di Team Ninja.

Il lancio di Nioh 3 su Steam si è rivelato un successo straordinario, portando il titolo al primo posto tra i giochi più venduti della piattaforma e superando i 70.000 giocatori contemporanei nelle prime ore. Il gioco, sviluppato da Team Ninja, ha ottenuto recensioni positive da parte degli utenti, con oltre l’80% di valutazioni favorevoli, confermando un forte interesse per questo action RPG. L’esordio di Nioh 3 su Steam è stato caratterizzato da un’accoglienza entusiasta da parte della comunità videoludica. Il titolo ha rapidamente scalato le classifiche, conquistando la vetta dei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve.🔗 Leggi su Ameve.eu

