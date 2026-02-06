Nioh 3 è ora disponibile su PS5 e PC Team NINJA pubblica il trailer di lancio

Nioh 3 è arrivato su PS5 e PC. Team NINJA ha pubblicato il trailer di lancio e invita i giocatori a immergersi nel mondo oscuro dell’action-RPG. Il gioco porta i fan alla conquista del Crogiolo, un luogo per veri samurai in cerca di sfide. La nuova avventura è pronta a mettere alla prova le capacità dei giocatori, tra combattimenti intensi e atmosfere intense.

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA invitano ogni aspirante Shogun ad attraversare le porte dell’inferno e a conquistare Il Crogiolo in Nioh 3, il nuovo action-RPG oscuro a tema samurai, disponibile per PlayStation 5 e PC Windows (tramite Steam). Per festeggiare l’uscita del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer ricco di azione, in cui si potrà avere un assaggio delle sfide immani del gioco e della serie ininterrotta di nemici letali che sarà necessario affrontare. In Nioh 3, i giocatori vestono i panni di Tokugawa Takechiyo, pronto a diventare il prossimo Shogun nel turbolento periodo Edo giapponese. 🔗 Leggi su Game-experience.it

