Camillo Fumagalli si prepara a vivere la sua prima Olimpiade, questa volta come genitore. Il papà di Alessandra, skeletonista azzurra, seguirà da vicino la gara della figlia che rappresenta Bergamo a Milano Cortina. È un momento di emozione e orgoglio, più che di attesa ufficiale.

Racconto. Il nostro autore Camillo Fumagalli è il papà di Alessandra, skeletonista azzurra pronta a rappresentare Bergamo alle Olimpiadi di Milano Cortina. In questo pezzo ci racconta la gioia del momento, condivisa da tutta la redazione di Eppen Sì, è davvero così, tra pochi giorni parteciperò alla mia prima Olimpiade.da genitore! Mia figlia Alessandra rappresenterà l’Italia e Bergamo ai Giochi di Milano-Cortina nella specialità dello skeleton. Quando pronuncio questa parola scorgo quasi sempre nel mio interlocutore un’espressione tra l’imbarazzato e il sorpreso. L’imbarazzo di fare brutta figura di fronte a uno “specialista di sport” per il fatto di non sapere cos’è lo skeleton e la sorpresa nell’apprendere che esiste anche un altro modo di scendere con la slitta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ecodibergamo.it - La mia prima Olimpiade… da genitore!

