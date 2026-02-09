La Aston Martin si presenta con la AMR26, una monoposto che mostra un passo avanti rispetto alla concorrenza. Adrian Newey, ingegnere di grande esperienza, ha contribuito a migliorare la struttura e le prestazioni della vettura. La squadra punta a essere protagonista, approfittando anche delle nuove regole tecniche per fare la differenza in questa stagione.

Questo testo analizza la AMR26 di Aston Martin e il ruolo cruciale di Adrian Newey nel contesto di una trasformazione tecnica guidata dai nuovi regolamenti. Si descrivono le fasi di sviluppo, l’approccio aerodinamico e l’impatto dell’ambiente di lavoro della factory di recente apertura, evidenziando come l’innovazione sia stata interpretata e implementata fin dalle prime prove. Newey viene descritto come una figura emotiva capace di celare le proprie emozioni, una caratteristica che, secondo la fonte, non deve influire sulle valutazioni tecniche. Durante la presentazione della AMR26 in Catalogna, la vettura fu mensa di grande attenzione e rappresentò un debutto mirato a individuare eventuali problemi prima del test in Bahrain. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Newey: "Aston Martin vanta la migliore struttura del Circus

Approfondimenti su Aston Martin Circus

Aston Martin ha presentato la nuova livrea della AMR26, progettata da Adrian Newey.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Aston Martin Circus

Argomenti discussi: F1. Adrian Newey ha fatto di nuovo il colpaccio? Ecco perché la Aston Martin AMR26 è incredibilmente audace; La vettura di F1 dell'Aston Martin pronta a sorprendere i fan con un audace reveal giallo: è questo il futuro?; La vettura di F1 dell'Aston Martin pronta a sorprendere i fan con un audace reveal giallo: è questo il futuro?.

F1 2026, Aston Martin AMR26: svelata la prima monoposto di Adrian Newey alla World Centre of CultureAston Martin lancia la stagione 2026 di Formula 1 con la AMR26, prima monoposto progettata da Adrian Newey in un evento spettacolare al World Centre of Culture ... automoto.it

Le prime immagini della AMR26 svelano l’inizio della nuova era Aston Martin: progetto Newey, power unit Honda e ambizioni mondiali.Le prime immagini della AMR26 svelano l’inizio della nuova era Aston Martin: progetto Newey, power unit Honda e ambizioni mondiali. formulacritica.it

F1 - ASTON MARTIN CONCLUDE IL PERIODO DELLE PRESENTAZIONI: ECCO LA LIVREA DELLA AMR26! #MemasGP #AstonMartin #F1 facebook

Quando l'ingegneria diventa mito Aston Martin Valhalla, disponibile domani in #TheCrewMotorfest x.com