F1 rivoluzione Aston Martin | Newey sarà Team Principal dal 2026
È stata annunciata una ristrutturazione interna in vista del prossimo anno. Il britannico continuerà a guidare anche il reparto tecnico, mentre Cowell avrà un nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
