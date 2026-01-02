Sono almeno tredici gli italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana

Nella notte di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, Svizzera, ha causato la morte di almeno 47 persone e il ferimento di almeno 13 italiani. L’evento ha suscitato grande attenzione, evidenziando la gravità dell’incidente e le conseguenze per le vittime coinvolte.

L’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato la morte di almeno quarantasette persone. Nel momento in cui le fiamme sono divampate, nel bar erano presenti anche diversi cittadini italiani, tra i quali ci sono dei dispersi. L’unità di crisi del ministero degli Esteri ha comunicato a RaiNews che diciannove famiglie avevano fatto sapere di aver perso qualsiasi tipo di contatto con loro familiari che si trovavano nella nota località sciistica. Tra queste persone, tredici hanno riportato gravi ustioni e sono attualmente ricoverate in ospedale, dove i medici stanno trattando le loro ferite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

