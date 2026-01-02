Sono almeno tredici gli italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana
Nella notte di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, Svizzera, ha causato la morte di almeno 47 persone e il ferimento di almeno 13 italiani. L’evento ha suscitato grande attenzione, evidenziando la gravità dell’incidente e le conseguenze per le vittime coinvolte.
L’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato la morte di almeno quarantasette persone. Nel momento in cui le fiamme sono divampate, nel bar erano presenti anche diversi cittadini italiani, tra i quali ci sono dei dispersi. L’unità di crisi del ministero degli Esteri ha comunicato a RaiNews che diciannove famiglie avevano fatto sapere di aver perso qualsiasi tipo di contatto con loro familiari che si trovavano nella nota località sciistica. Tra queste persone, tredici hanno riportato gravi ustioni e sono attualmente ricoverate in ospedale, dove i medici stanno trattando le loro ferite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Chi sono gli italiani dispersi dopo l’incendio a Crans-Montana: ‘Identificazioni difficili’
Leggi anche: Crans-Montana, incendio in un locale a Capodanno: 47 morti. Sei italiani dispersi e 13 feriti
Ci sono almeno tredici italiani feriti per l’incendio a Crans-Montana; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Musumeci, al momento notizie certe 6 italiani dispersi e 13 ricoverati; Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi.
Inferno a Crans Montana, 47 morti. Tredici italiani ricoverati, 6 dispersi. Nel locale c'era una sola via d'uscita - una ragazza di 29 anni e due ragazzi di 16 anni, sono intubati, hanno ustioni sul 30/40% del corpo in base alle indicazioni ... affaritaliani.it
Ci sono almeno tredici italiani feriti per l’incendio a Crans-Montana - Montana dove nella notte di Capodanno è divampato un incendio che ha causato la morte di almeno 40 persone c’erano anche diversi italiani. ilpost.it
Inferno a Crans Montana, 47 morti, 115 feriti. Tredici italiani ricoverati, 6 dispersi - L'inferno di Capodanno, la strage dei giovani: almeno 47 persone che festeggiavano il Capodanno sono morte nell'incendio del rinomato bar- msn.com
Non riesco a crederci. In Svizzera sono almeno quarantasette i ragazzi morti (e un centinaio di feriti gravi ) a causa di un'esplosione che ha devastato un bar sotterraneo nella località sciistica alpina di Crans-Montana. Un luogo di festa si è trasformato nell'infer - facebook.com facebook
Strage a #CransMontana in #Svizzera. Sono almeno 40 i morti e 100 in feriti a causa di una esplosione nel bar #LeConstellation della nota località sciistica durante la notte di capodanno #Tg1 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.