Incendio alla cartiera di Varone due operai feriti
Due operai al pronto soccorso e l’edificio parzialmente distrutto. È questo il bilancio dell’incendio divampato nella mattinata di giovedì 27 novembre alla cartiera Fedrigoni di Varone e che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dei corpi di Arco, Ledro, Mori, Dro, Tenno e Trento per diverse ore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incendio alla cartiera: “Danneggiato solo il 6% della superficie, dimessa la persona portata in Pronto soccorso” - facebook.com Vai su Facebook
Brucia il tetto della cartiera Fedrigoni, il video dell'incendio a Riva del Garda Vai su X
Incendio alla cartiera Fedrigoni di Riva. Un operaio intossicato, uno ustionato - Dallo stabilimento, che si trova nella frazione di Varone, nella mattina di giovedì 27 novembre si è alzata una grande nuvola di fumo. Si legge su rainews.it
CGIL – TRENTINO * INCENDIO ALLA CARTIERA FEDRIGONI: «DANNI NON GRAVI A DUE OPERAI DI UNA DITTA ESTERNA, MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA» - Danni non gravi a due operai di una ditta esterna. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it
Grosso incendio alla cartiera: brucia il tetto. In fiamme la copertura e nube di fumo altissima. Vasto dispiegamento di vigili del fuoco: operazioni in corso - Una nube di fumo si è levata altissima nel cielo sopra Riva del Garda, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Riporta ildolomiti.it