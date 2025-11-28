Due operai al pronto soccorso e l’edificio parzialmente distrutto. È questo il bilancio dell’incendio divampato nella mattinata di giovedì 27 novembre alla cartiera Fedrigoni di Varone e che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dei corpi di Arco, Ledro, Mori, Dro, Tenno e Trento per diverse ore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Incendio alla cartiera di Varone, due operai feriti