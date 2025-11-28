Incendio alla cartiera di Varone due operai feriti

Trentotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due operai al pronto soccorso e l’edificio parzialmente distrutto. È questo il bilancio dell’incendio divampato nella mattinata di giovedì 27 novembre alla cartiera Fedrigoni di Varone e che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dei corpi di Arco, Ledro, Mori, Dro, Tenno e Trento per diverse ore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

incendio alla cartiera di varone due operai feriti

© Trentotoday.it - Incendio alla cartiera di Varone, due operai feriti

Leggi anche questi approfondimenti

incendio cartiera varone dueIncendio alla cartiera Fedrigoni di Riva. Un operaio intossicato, uno ustionato - Dallo stabilimento, che si trova nella frazione di Varone, nella mattina di giovedì 27 novembre si è alzata una grande nuvola di fumo. Si legge su rainews.it

incendio cartiera varone dueCGIL – TRENTINO * INCENDIO ALLA CARTIERA FEDRIGONI: «DANNI NON GRAVI A DUE OPERAI DI UNA DITTA ESTERNA, MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA» -   Danni non gravi a due operai di una ditta esterna. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it

incendio cartiera varone dueGrosso incendio alla cartiera: brucia il tetto. In fiamme la copertura e nube di fumo altissima. Vasto dispiegamento di vigili del fuoco: operazioni in corso - Una nube di fumo si è levata altissima nel cielo sopra Riva del Garda, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Riporta ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Cartiera Varone Due