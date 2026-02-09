A Torino, mentre molte fabbriche d’auto chiudono, nello Space Park di Argotec si lavora a ritmo sostenuto per produrre satelliti in grandi quantità. La città cambia volto: i vecchi stabilimenti lasciano il passo a nuove tecnologie legate allo spazio. Qui, tra macchinari e computer, si cerca di rilanciare la politica industriale e puntare sul settore spaziale. Un segnale che Torino non si ferma, anche se l’industria automobilistica fa i conti con la crisi.

“E' evidente che oggi, quando si progettano nuove tecnologie spaziali, non si può più pensare solo alla loro valenza commerciale” A Torino Argotec produce satelliti in serie per la costellazione finanziata dal governo. Una strategia di successo a cui ora manca un passaggio più politico: come trasformare un investimento pubblico miliardario in un’infrastruttura sostenibile. Parla l'ad David Avino A Torino, mentre la città continua a svuotarsi di fabbriche d’auto, nello Space Park di Argotec si producono satelliti in serie. Otto costruiti in venti mesi — un record per un settore abituato a tempi ben più lunghi — e altri diciassette pronti al lancio nel 2026. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nella mente di Iride, ovvero il ritorno della politica industriale spaziale

Approfondimenti su Torino SpacePark

Con Pax Silica, la politica industriale assume un ruolo strategico nella politica estera, evidenziando l'importanza delle tecnologie e delle risorse nel contesto globale.

David Ermini, ex vicepresidente del Csm, si presenta come candidato sindaco a Figline Valdarno con il sostegno del Pd.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino SpacePark

Argomenti discussi: Dal dolore di Vonn alla gioia di Johnson, che dopo l'iride firma un'altra impresa: 'Il mio cuore è con Lindsey'; Presentato alla Camera il primo rapporto Iride: Senso della scuola, senso del lavoro; Tina Maze: Lindsey Vonn? La mente ti fa andare oltre i limiti... E' un rischio che ha voluto prendere.

Roberta Bruzzone indaga i volti del male in Nella mente di NarcisoOtto casi di cronaca nera, una sola lente: quella della mente deviata. Roberta Bruzzone torna in TV e stavolta ci porta davvero oltre il crimine. Ma non è solo una serie... Il successo della docuserie ... alfemminile.com

Nella mente di Narciso, dal 7 ottobre il true crime approda anche in chiaro su Rai 2Un sorriso rassicurante, una carezza affettuosa, un gesto di attenzione: dietro queste apparenze può celarsi l’insidia più subdola. È il tema al centro di Nella mente di Narciso, il true crime ... ilmessaggero.it

https://www.radioanagni.it/ Mi ritorni in mente un successo di ieri o ricordo di oggi. Anno 1983 culture Club Victims facebook