Foto della figlia sui social? A chi dà ragione il giudice nella guerra Incorvaia-Sarcina

Una recente sentenza ha sancito l’assoluzione della signora Incorvaia, che aveva condiviso foto della propria figlia Nina sui social. La decisione mette fine a una lunga controversia legale con Sarcina, sottolineando la posizione della madre nel tutela della privacy e del benessere della figlia, chiudendo un capitolo complesso della vita familiare.

"La signora Incorvaia, che ha sempre agito a tutela di sua figlia Nina, con la sentenza di assoluzione chiude un capitolo certamente doloroso per la propria vita familiare". Lo dice all'AGI l'avvocato David Leggi, noto penalista e difensore di Clizia Incorvaia assolta dal giudice del tribunale di Roma alla prima udienza del processo scaturito dalla denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina che l'accusava di avere pubblicato sui social foto e video della loro bambina, Nina, 9 anni, con lo scopo "di trarne un profitto economico" e senza il suo consenso, violando così gli accordi presi in fase di separazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

