Il TAR dà ragione all’AIAS di Avellino | bocciata la richiesta dell’ASL sui contratti 2024 2025

Il TAR di Salerno ha respinto la richiesta dell’ASL di Avellino sui contratti 20242025. La decisione conferma la posizione dell’A.I.A.S., che ha ottenuto un risultato positivo dopo settimane di tensioni e negoziati. La questione riguarda i contratti del prossimo biennio, e ora l’attenzione si sposta sulle eventuali conseguenze per il settore e i lavoratori coinvolti.

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno rafforza la posizione del centro riabilitativo e tutela pazienti e lavoratori Avellino, 28 gennaio 2026 – Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno ha emesso una nuova sentenza favorevole per l’A.I.A.S. di Avellino ONLUS, respingendo la richiesta dell’ASL di Avellino di sottoscrivere i contratti relativi all’annualità 20242025. La decisione del TAR segue il ricorso presentato dalla struttura riabilitativa avellinese, che contestava la condotta dell’ASL di Avellino, ritenuta elusiva rispetto alla sentenza già emessa lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino AIAS Il Tar dà ragione al Comune sui Palazzi Clerico: demolizioni legittime. Masci: "Ha vinto il coraggio dell'amministrazione" Il Tar ha confermato la legittimità delle demolizioni dei Palazzi Clerico, rafforzando la posizione del Comune. Bagno dell'ex Park Hotel, Tar dà ragione al Comune: "Stabilimento inattivo, giusto far decadere la concessione" Il Tar di Bologna ha confermato la decisione del Comune di Ravenna di far decadere la concessione demaniale dell’ex Bagno dell’Park Hotel. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Avellino AIAS Argomenti discussi: Piazza Europa, il Tar dà ragione al Comune; Bologna e il limite a 30km/h, il Tar dà ragione a 2 tassisti e annulla tutto: Motivazioni troppo generiche. Esulta Salvini; Landini, il Tar ci dà ragione, Salvini ha violato il diritto di sciopero; Il Tar dell'Emilia-Romagna dà ragione ai tassisti, stop a Bologna Città 30: Misura troppo generalizzata. Servizio mensa, il Tar dà ragione al Comune: confermata l’esclusione de La FeniceIl TAR di Lecce ha respinto il ricorso presentato dalla Fenice Srl contro il Comune di Campi Salentina, confermando la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di refezione scola ... trnews.it Silenzio-assenso. Il Tar ’boccia’ atti del ComuneIl Tar dà ragione alla società: illegittimo il ’no’ del Comune su un permesso edilizio. I giudici hanno accolto ... msn.com La ragione è legata ad un malanno di stagione che ha colpito Marco Alaia #Avellino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.