Nel settore IT la Russia è molto più avanti rispetto all’Europa | cosa aspettiamo a prendere esempio?
L’Unione europea sta affrontando una crisi complessa nel settore tecnologico. La Russia, invece, ha fatto passi avanti notevoli e si trova molto avanti rispetto all’Europa. Mentre le istituzioni europee si dividono e si confrontano con tensioni interne, la Russia continua a investire e a sviluppare nuove tecnologie. La domanda ora è: cosa aspettiamo a seguire il suo esempio?
di Gianguido Piani L’Unione europea si trova oggi ad affrontare problemi e conflitti da tempesta perfetta. Uno dei problemi principali è l’ enorme dipendenza da società extracomunitarie, e non molto bene intenzionate nei nostri confronti, per i servizi IT essenziali. Finora per proteggerci abbiamo usato strumenti giuridici, ora è il momento di passare a quelli tecnici e organizzativi. Ad esempio, come ha fatto la Russia. Nel settore IT la Russia è molto più avanti rispetto all’Europa. Grazie a soluzioni sviluppate a partire dagli anni ‘90 il Paese ha proprie alternative ai principali servizi americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
