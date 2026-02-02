Aggressioni nel post-gara The White City | La nostra tifoseria esempio di garbo e rispetto

Dopo la partita di domenica 1 febbraio contro la Nuova Sanvito Basket, si sono verificati alcuni episodi di violenza nel post-gara. Il The White City Ostuni, però, ribadisce che la propria tifoseria si comporta sempre con garbo e rispetto. La società sottolinea che si tratta di fatti isolati e invita tutti a mantenere la calma.

La società ostunese chiarisce la propria posizione e prende le distanze dagli episodi segnalati dopo la partita contro il San Vito. Ribadita l'estraneità del proprio ambiente ai fatti Riceviamo e pubblichiamo una nota del The White City Ostuni in merito agli episodi di violenza segnalati al termine della gara di domenica 1 febbraio contro la Nuova Sanvito Basket. La Twc è venuta a conoscenza di segnalazioni relative a quanto accaduto all’esterno del palazzetto al termine dell’incontro. Si precisa che la gara si è svolta regolarmente in un clima di sana tifoseria, corretto e sportivo, e che gli episodi segnalati sarebbero avvenuti nel post-gara, fuori dall’impianto sportivo.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

