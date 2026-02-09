NBA gli Heat di Fontecchio spazzano via i Wizards I Knicks sbancano il Boston Garden

I Miami Heat riprendono subito a vincere e spazzano via i Wizards con un risultato netto, 132-101, alla Capital One Arena di Washington. Dopo aver iniziato in svantaggio, gli Heat hanno preso in mano la partita nel secondo quarto e sono riusciti a mettere distanza dagli avversari. La squadra della Florida ha mostrato energia e determinazione, chiudendo il primo tempo con un vantaggio che ha poi gestito fino alla sirena finale. Nel frattempo, i Knicks hanno fatto il loro dovere, sbancando il campo dei Boston Celtics.

Los Angeles (Stati Uniti), 9 febbraio 2026 – I Miami Heat, dopo i passi falsi contro Atlanta Hawks e Boston Celtics, hanno poderosamente riualzato la testa t ravolgendo 132-101 i Wizards alla Capital One Arena di Washington: dopo una partenza in salita (20-11), la franchigia della Florida ha rialzato la testa mettendo la freccia del sorpasso con una seconda porzione di primo quarto in cui è arrivato un 26-14 di parziale (37-33 per Miami al suono della prima sirena). Preludio al vero e proprio cambio di passo degli Heat che nella seconda frazione hanno definitivamente messo il turbo con un ulteriore 37-19 e non si sono più voltati indietro.

