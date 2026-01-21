Gli Miami Heat di Fontecchio hanno concluso la loro trasferta in California con una vittoria a Sacramento, dopo aver perso contro i Golden State Warriors. La squadra della Florida si prepara ora ad affrontare i Portland Trail Blazers in una partita in casa. Questo risultato testimonia la capacità degli Heat di reagire alle difficoltà e di mantenere un buon livello di competitività nella stagione NBA.

Sacramento (Stati Uniti), 21 gennaio 2026 – La doppia trasferta in California dei Miami Heat – che adesso sono attesi dalla sfida in casa dei Portland Trail Blazers – si chiude con un successo: dopo il passo falso contro i Golden State Warriors, infatti, la franchigia della Florida ha immediatamente rialzato la testa sbancando Sacramento. Al Golden 1 Center è finita con un 130-117 in favore degli Heat, che hanno condotto per tutto l’arco dei 48’ facendosi trascinare dal tandem formato da Bam Adebayo (25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e Norman Powell (22 punti). In grande spolvero, però, anche Andrew Wiggins (19 punti), Pelle Laon (16 punti, 9 assist e 6 rimbalzi partendo in quintetto) e l’azzurro Simone Fontecchio, il quale ha portato a casa un bottino di 15 punti e 7 rimbalzi nei 19 minuti giocati in uscita dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Heat di Fontecchio sbancano Sacramento

Leggi anche: Nba, gli Heat di Fontecchio piegano anche i Trail Blazers

Leggi anche: NBA, i Mavs sgambettano gli Heat di Fontecchio. Un super Murray trascina i Nuggets

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: NBA, Fontecchio ci prova: 5 punti in meno di 8 minuti, ma Miami cade nettamente a Indiana; Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Edwards batte Wembanyama sulla sirena, Oklahoma City stende gli Heat di Fontecchio, bene Denver; BM NBA TIME / Il recap della notte: gli Spurs rovinano la serata magica di Edwards, impresa Heat contro i Thunder - di Matteo Parma; Nessuno come Spoelstra: 18 anni a Miami per il duro che ama i suoi giocatori.

NBA, i risultati della notte. Bene Fontecchio, vittorie di Lakers e HoustonSono sette le partite della notte NBA. Ancora una buonissima prestazione dalla panchina di Simone Fontecchio, che dà il suo contributo nella vittoria dei ... oasport.it

Fontecchio ritrova la doppia cifra in NBA dopo un mese: i complimenti di SpoelstraSimone Fontecchio ritrova la doppia cifra in NBA dopo un mese. L'Azzurro ha aiutato i Miami Heat nel colpaccio contro gli Oklahoma City Thunder con una prova da 13 punti, 5 rimbalzi, ... pianetabasket.com

FONTECCHIO TERZA DI FILA IN DOPPIA CIFRA Simone #Fontecchio è decisivo nella vittoria esterna dei Miami #Heat a Sacramento. Terza partita consecutiva in doppia cifra, tirando con il 50% dal campo. 15 PTS 7 REB 5/9 3PT - facebook.com facebook

Kings travolti dalla pioggia di triple di Fontecchio e degli Heat #NBA | #pianetabasket x.com