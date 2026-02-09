Navi da crociera | De Wave acquista la francese Dl Service

De Wave Group, azienda genovese che lavora nel settore delle crociere, ha appena comprato la francese DL Service. La società francese ha sedi a Nantes e Miami e si occupa di cucine industriali e ricambi di bordo. Con questa operazione, De Wave rafforza la sua presenza nel settore e amplia la gamma di servizi offerti alle compagnie di navigazione.

DE WAVE Group, global contractor con sede a Genova, tra i leader nel settore della cantieristica legata alle crociere e alla nautica, ha annunciato l'acquisizione di DL Services, società francese, con sedi a Nantes e a Miami, specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offrendo servizi di mappatura e manutenzione predittiva delle attrezzature catering. Con l'ingresso di DL Services, il Gruppo rafforza il suo Catering department, ampliandone competenze e capacità operative e consolida la posizione nel segmento maintenance, diventando sempre più un punto di riferimento a livello internazionale nel settore cruise.

