di Enza Plotino Ecco un’altra perla propagandistica di basso livello, applaudita proprio da chi deve tutelare l’ambiente e avere il controllo dell’ecosistema che preserva: le navi da crociera in arcipelago. Un’ideona per chi l’ha proposta e per chi l’ha appoggiata. In controtendenza con i grandi porti europei che stanno chiudendo i loro ormeggi a questi bestioni del mare, in quanto portatori dell’overturism (ovvero la congestione o il sovraffollamento da un eccesso di turismo povero, con conseguenti conflitti con la gente del posto), in un gioiello ambientale, unico e straordinario come La Maddalena, che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della proposta turistica dell’intera costa smeralda, gli amministratori locali, ma anche personalità di dubbia competenza, vorrebbero dare l’ultimo colpo mortale al sistema ambientale ed ecologico che fa dell’isola un prezioso scrigno di bellezze naturali e di mare smeraldino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tornano le navi da crociera a La Maddalena: un’altra ‘perla’ propagandistica dai costi altissimi

Leggi anche: COP30, navi da crociera per le delegazioni: protesta degli “ambientalisti”

Leggi anche: Porto, gettate le basi per l'elettrificazione delle banchine di traghetti e navi da crociera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Maddalena, per il parco sì al ritorno delle navi da crociera nell’arcipelago; La Maddalena. “Via libera alle navi da crociera nell’Arcipelago”.

Tornano le navi da crociera a La Maddalena: un’altra ‘perla’ propagandistica dai costi altissimi - Ecco un’altra perla propagandistica di basso livello, applaudita proprio da chi deve tutelare l’ambiente e avere il controllo dell’ecosistema che preserva: le navi da crociera in arcipelago. ilfattoquotidiano.it