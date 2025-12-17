Il decreto Semplificazioni introduce una novità importante per chi acquista un immobile proveniente da donazione, eliminando il rischio di doverlo restituire. Per anni, questa operazione è stata soggetta a problematiche legate alla tutela delle quote ereditarie, ma ora le nuove disposizioni semplificano e chiariscono la situazione, offrendo maggiore sicurezza agli acquirenti.

© Ilfattoquotidiano.it - Chi acquista un immobile proveniente da donazione non rischia più di doverlo restituire: la novità nel dl Semplificazioni

Per lungo tempo l’ acquisto di un immobile proveniente da una donazione è stata un’operazione problematica: il rischio a cui si poteva andare incontro era di dover restituire la casa a un erede che era stato leso nella sua quota legittima di eredità. Utilizziamo il passato perché a modificare le regole del gioco è stata la legge 182 del 2025, il decreto Semplificazioni, il cui articolo 44 ha sostanzialmente riscritto le regole della circolazione degli immobili che provengono da una donazione. Oggi come oggi, chi dovesse acquistare una casa dal donatario (il beneficiario della donazione) non rischia più di vedersi sottratto il bene: gli eventuali legittimari lesi possono chiedere esclusivamente una compensazione in denaro e non la restituzione fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Plusvalenze Napoli, arriva una clamorosa novità: cosa rischia il club e il presidente De Laurentiis

Leggi anche: Mantova, pensionato lascia un immobile alla Lega: è la donazione più alta del 2024 per il partito di Salvini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Acquistare una casa proveniente da una donazione.

Donazione di un immobile: la guida completa aggiornata con le novità - Ecco tutte le risposte ai dubbi più frequenti che sorgono quando si tratta di donazion ... cosedicasa.com