Naufragio di migranti nel Mediterraneo il superstite | Altre 50 persone scomparse in acqua

Un naufragio nel Mediterraneo centrale avrebbe causato la scomparsa di circa 50 migranti, secondo un superstite che è stato soccorso dalla motonave Star e sbarcato a Malta. L’episodio risale allo scorso venerdì e si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle persone in viaggio nel mare. La notizia evidenzia ancora una volta le criticità legate alle rotte migratorie nel Mediterraneo e la necessità di interventi efficaci.

Roma, 25 gennaio 2026 – Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Un migrante è stato tratto in salvo in acque internazionali dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, e ha raccontato l’episodio, risalente allo scorso venerdì, in cui sarebbero morte 50 persone. A darne notizia è l’organizzazione non governativa Alarm phone con un post su X: “Un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

