Naudy Carbone, il musicista di 39 anni, ha raccontato cosa è successo quella notte sotto casa sua. Dice di essere stato circondato da circa 50 persone, che avevano con sé bastoni e coltelli. Carbone spiega di essere stato preso di mira perché, dice, era il bersaglio più facile: per il colore della sua pelle e le sue fragilità. L’uomo sostiene di essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero e aggiunge che quella folla voleva solo vendetta.

"Ero il bersaglio più facile, per il colore della mia pelle e per le mie fragilità. Uno stigma che mi porto addosso da tempo. Mi fa male quello che è accaduto. Sono venuti sotto casa in tanti, avevano dei bastoni, volevano picchiarmi". A parlare è Naudy Carbone, 39 anni, musicista di origini africane che vive a Nizza Monferrato (Asti), falsamente accusato da Alex Manna dell'omicidio di Zoe Trinchero. Il 20enne, durante l'interrogatorio, aveva inizialmente indicato Naudy come l'autore del delitto: "È stato il nero, quello pazzo". Poi la confessione: "Ho ucciso io Zoe, l'ho presa a pugni perché mi aveva rifiutato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Naudy Carbone, falsamente accusato dell'omicidio di Zoe Trinchero: "Avevo 50 persone sotto casa, volevano vendetta"

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

